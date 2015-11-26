Мартиненко спростував слова нардепа про виклик на допит в Швейцарії

"Можу повторити: за ці три роки в Швейцарії мені не висувалися ні звинувачення, ні підозри. Зате пан Лещенко взяв на себе функцію прокурора та судді і звинувачує безпосередньо мене. Презумпція невинуватості — для нього порожній звук, не кажучи вже про елементарне дотримання законодавства", — так Мартиненко прокоментував чергові звинувачення нардепа Сергія Лещенка на свою адресу.

"Мені відомо про розслідування у Швейцарії за фактом перевірки якихось фінансових операцій. Інформація про нібито мою причетність до цього була ініційована ззовні і вкинута на Захід ще в 2012 році, за часів Януковича, коли я був в опозиції до його режиму. Швейцарські правоохоронці за формальними ознаками мали це перевірити. Більше того, я тоді сам запропонував швейцарській прокуратурі свою допомогу, щоб скоріше все прояснити", — цитує Мартиненко його прес служба.

"Ще раз підкреслюю: за три роки мені не пред'являлося навіть підозр. Вже незабаром юридично доведу — я не є акціонером або власником тієї офшорної компанії, яка фігурує в цій справі", — зазначив нардеп.

"Щодо оприлюднених Лещенко нібито "документів" — немає підтверджень їх достовірності і незрозуміло, яким шляхом вони були отримані, тому не можу ні спростувати, ні підтвердити. Можу ще раз висловити готовність надати будь-які пояснення швейцарській або будь-який інший прокуратурі в разі запитань до мене", — зазначив Мартиненко.