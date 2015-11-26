Тема дня 26 листопада: Торгові війни РФ і України: ВТО розсудить? (відео)

Гість: Володимир Власюк, кандидат економічних наук, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

Підтеми: 1. Важке партнерство 2. Торгові війни 3. Позови до ВТО 4. Чого очікувати у майбутньому?

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