Тема дня 26 листопада: Торгові війни РФ і України: ВТО розсудить? (відео)

18:27, 26 листопада 2015
Політика
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Гість: Володимир Власюк, кандидат економічних наук, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза».

Чого очікувати / kievcity.gov.ua

Підтеми:

1. Важке партнерство

2. Торгові війни

3. Позови до ВТО

4. Чого очікувати у майбутньому?

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