Тема дня 26 листопада: Торгові війни РФ і України: ВТО розсудить? (відео)
18:27, 26 листопада 2015Політика
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Гість: Володимир Власюк, кандидат економічних наук, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза».
Експерт розповідає, чого очікувати від торгових воєн Росії та України / kievcity.gov.ua
Підтеми:
1. Важке партнерство
2. Торгові війни
3. Позови до ВТО
4. Чого очікувати у майбутньому?
Тема дня 26 листопада: Торгові війни РФ і України: ВТО розсудить?
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