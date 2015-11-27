Порошенко: Виведення військ і вільні вибори на Донбасі - це "катастрофа для агресора"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу в Лейденському університеті (Нідерланди).

За словами Порошенка, жителі районів Донбасу, які тимчасово залишаються під контролем бойовиків, переживають гуманітарну катастрофу.

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«Коли ми говоримо про «Мінськ», це все дуже просто, це мій мирний план: будь-ласка, не вбивайте українців, давайте завершимо перемир’я, відведіть важке озброєння, звільніть заручників у російських тюрмах та на окупаційних територіях, звільніть Надію Савченко, вона капітан ЗСУ і народний депутат», - заявив президент.

Також він згадав про українського режисера Олега Сенцова, який перебуває за гратами в Росії.

«Це варварський підхід та варварські часи, і саме тому ми маємо зробити все можливе для імплементації Мінських домовленостей і для того, щоб принести мир в Україну», - наголосив Порошенко.

«Україні потрібні три речі: це відвід російських окупаційних військ з української території, закрити кордон, і вибори, вільні та незалежні вибори на території Донбасу. Дозвольте людям на Донбасі вибрати тих, хто буде їх представляти, а не призначати управителів з Москви», - сказав він і додав, що «для агресора це буде катастрофа».

Також він звернувся до європейців із закликом бути солідарними з Україною. «Будь-ласка, нехай Європа буде єдиною», - закликав Порошенко.