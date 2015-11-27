За півтора року бойових дій на Донбасі загинули 6 тисяч мирних жителів – Порошенко

14:03, 27 листопада 2015
Війна
187 0

За півтора року на Донбасі загинуло 8 тис. осіб, серед яких 6 тис. мирних жителів.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті міста Лейден у Нідерландах.

Читайте такожЗ початку АТО на Донбасі загинули 66 прикордонників

За його словами, за 18 місяців на сході України 2 тис. українських військових і 6 тис. мирних жителів, у тому числі жінок та дітей, "були вбиті російською агресією".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter