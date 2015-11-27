За півтора року бойових дій на Донбасі загинули 6 тисяч мирних жителів – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті міста Лейден у Нідерландах.

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За його словами, за 18 місяців на сході України 2 тис. українських військових і 6 тис. мирних жителів, у тому числі жінок та дітей, "були вбиті російською агресією".