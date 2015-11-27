Вінницький УКРОП заявив про перехід в опозицію

До такого кроку в УКРОПі вдалися через те, що демократичні сили не змогли налагодити співпрацю і запобігти реваншу старої влади: деякі з фракцій, зокрема РПЛ, «Самопоміч» та «Батьківщина», зрадили попереднім домовленостям про підтримку спільного кандидата. У результаті на сьогоднішньому засіданні обласної ради головою було обрано представника «Блоку Петра Порошенка – «Солідарність», посаду першого заступника віддали «Батьківщині», а заступником став представник «Радикальній партії Олега Ляшка». Фракція УКРОПу участі в сесії не брала.

«Псевдодемократи зрадили своїх виборців і фактично поховали надію вінничан на руйнування корупційної системи влади», – заявив лідер вінницьких «укропівців» Олександр Лев. Він закликав всіх патріотів, всі здорові сили краю єднатися в УКРОПі.

Нагадаємо, УКРОП виступив ініціатором об’єднання демократичних сил в обласній раді, але, незважаючи на попередні домовленості, Меморандум про співпрацю підписали не всі, перекресливши гарантоване створення такої більшості та унікальну можливість втілити в життя ті обіцянки та наміри, які підтримала переважна більшість виборців Вінниччини. Серед тих, хто не поставив свої підписи під меморандумом демократичних сил, – представники РПЛ та «Самопомочі».