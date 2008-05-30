Тимошенко: я не фан Президента

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру йти у відставку з власної ініціативи.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Україна".

"Коли лунають такі сміливі звинувачення, що зараз ТИМОШЕНКО шукає тільки підходящу хвилину, щоб грюкнути дверима і піти, знайти собі виправдання... Я хочу тим людям, які таке говорять, сказати, що це їхнє бажання", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я ніколи собі цього не дозволю. Ту відповідальність, яку несе уряд, ми будемо з честю нести", - додала вона.

При цьому прем’єр сказала, що її уряду заважають працювати, намагаються знизити його ефективність. Вона вважає, що перешкоджання роботі уряду пов’язане з конкуренцією на майбутніх президентських виборах, та, з іншого боку, намаганнями кланів захистити свої капітали.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що не думає “про майбутні вибори, тому що я думаю про те, як виконати свої зобов’язання".

В той же час Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Я не фан Президента, я більше бачу, ніж ви. Якщо Віктор Андрійович створить коаліцію з Партією регіонів, я не зможу бути в цій коаліції. Не тому, що мені не подобаються особистості, а тому, що вже в тому угрупуванні, яке сьогодні де-факто і є більшістю... Ви ж розумієте, що частина коаліції голосує не з нами, а з іншою частиною парламенту".

"Коли буде таке об’єднання, тоді я там абсолютно не потрібна. Тому що в такому конгломераті я навіть на півкроку не можу нічого міняти", - додала прем’єр.