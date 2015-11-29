МВС обіцяє затримати Фірташа в разі прибуття до України

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Згідно ст. 597 КПК України, а також ратифікованої Україною у 2006 році конвенції ООН проти корупції, Генпрокуратура України у відповідь на відповідне клопотання Мін'юсту США дасть вказівки Національній поліції України у разі прибуття на територію України провести затримання Дмитра Фірташа на 72 години, протягом яких буде оформлено відповідне рішення про 40-денний арешт, аж до передачу всіх матеріалів провадження або ряду епізодів за пред'явленими США Фірташу звинуваченнями", - написав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фірташ має намір 2 грудня взяти участь у з'їзді Федерації роботодавців України. Крім промови Фірташа, на зборах очікується виступ залучених ним іменитих західних екс-політиків, у тому числі колишнього віце-канцлера Австрії Міхаеля Шпінделеггера і колишнього прем'єра Польщі Вальдемара Павляка.

Фірташ вперше з весни 2014 року прибуде в Україну. Протягом року мільярдер очікував у Відні суду щодо екстрадиції в США. В кінці травня суд заборонив його екстрадицію, не виключивши політичний мотив американського ордера на арешт. Зараз йому повернули закордонний паспорт і він може приїхати в Україну. Розгляд апеляції австрійської прокуратури на рішення першої інстанції відбудеться в 2016 році.

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Україна - одна з небагатьох країн, в яку з Австрії Фірташ може приїхати. Олігарх не може в'їжджати в більш ніж сто країн, з якими у США підписано угоду про екстрадицію.