Балога уточнив, де саме він заважає Тимошенко

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА стверджує, що Секретаріат не розробляє сценарій, за яким Рада нацбезпеки і оборони відправить у відставку уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу “Корреспондент”, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з цього приводу.

“Тут (у Секретаріаті – УНІАН) вже два роки не готують ніяких сценаріїв. Це знову якісь фантазії в стилі 50-х років. Юрію Віталійовичу варто було б пожаліти Юлію Володимирівну після виборів, а він додає масла у вогонь і говорить, що її зніматимуть”, - сказав В.БАЛОГА.

Він також вважає, що Секретаріат Президента цілком обгрунтовано критикує нинішній уряд. “Це чесна позиція. Адже нічого не робиться таємно, нишком. Тобто якщо Кабмін підпільно, без мит, увіз до України сотні тисяч тонн імпортного м`яса, яке обвалить наше внутрішнє виробництво, а потім хоче узаконити цей злочин проти вітчизняного виробника в парламенті – Секретаріат повинен не реагувати?» – заявив глава СП.

За словами В.БАЛОГИ, Секретаріат не може спокійно спостерігати, як уряд самовільно намагається витіснити з розробки шельфу Чорного моря компанію Vanco. Подібних прикладів, коли уряд сам створював підстави для критики й жорсткої реакції з боку Президента і його Секретаріату, є дуже багато, вважає глава Секретаріату Президента.

«При цьому зазначте, прем`єр говорить про протидію Секретаріату завжди, як тільки вона опиняється, як то кажуть, не в струмені, або, коли порушуються її інтереси, які ніколи не співпадають із державними… Або ще якийсь серйозний проект – Юлія Володимирівна говорить, що Секретаріат заважає їй працювати. Уточнюю: заважає не працювати, а діяти всупереч інтересам країни», - зазначив В.БАЛОГА.

Він також підкреслив, що подібна реакція Секретаріату буде постійною до тих пір, поки уряд і БЮТ не перестануть вважати, що держава й влада належать виключно їм.