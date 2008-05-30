Підтримка Черновецького - це протест киян?

Підтримка Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на виборах мера столиці є проявом протесту киян проти конфліктних процесів у центральній владі.

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ.

За його словами, результати столичних виборів продемонстрували, що Київ не є “революційною столицею”, а самі кияни виявились досить пасивними, але прагматичними.

Говорячи про вибори до Київради, експерт підкреслив, що на цих виборах жодна з провідних парламентських сил не досягнула бажаного результату. Такі підсумки А.ЄРМОЛАЄВ пояснив тим, що “відбуваються певні відцентрові тенденції на рівні громад і територій, пов’язані з протестом і несприйняттям конфліктного центру”.

“Підтримка ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – це певний прояв протесту тієї частини киян, які вважають за неможливе підтримати чергові революційні зміни, не розуміють характеру конфлікту”, – зазначив політолог.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, на дострокових виборах мера столиці переміг Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосували 37,72% киян.