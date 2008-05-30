Ющенко дав ще одну жовту картку Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав чергову жовту картку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, В.ЮЩЕНКО зазначив, що завжди у травні в Україні спостерігається дефляція, натомість цього року планується, що інфляція у травні становитиме 1%.

«Це є жовта картка. Це є свідченням, що дії, які протягом 5 місяців вживаються владою, є неефективними», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Президент вже заявляв, що дає уряду жовту картку. «Інфляція – це тест для влади, інфляція – це тест для уряду. Те, що відбувається сьогодні, – це жовта картка для уряду», – зазначив тоді глава держави.

Як відомо, згідно із футбольними правилами, друга жовта картка передбачає вилучення гравця з поля.