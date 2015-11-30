НАТО ухвалить стратегію з протидії "гібридній війні" - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, анонсуючи порядок денний засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, що відбудеться 1-2 грудня.

"Ми ухвалимо нову стратегію щодо «гібридної війни». Це важливий крок. Наша нова стратегія допоможе нам підготуватися та захищатися від «гібридних» загроз", - сказав він.

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Крім того, за словами Столтенберга, міністри дадуть оцінку тому, як "ми будемо продовжувати наші відносини з Росією". "Дії Росії в Україні призводять до нових ризиків для нашої безпеки. Нам необхідно відновити передбачуваність у наших відносинах", - наголосив генсек Альянсу.

Також, за його словами, союзники продовжать "працювати над прозорістю та зниженням ризиків". "Важливість цього була підкреслена інцидентом, який стався на минулому тижні з російським літаком (в небі Туреччини)", - додав Столтенберг.