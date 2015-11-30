Столтенберг про інцидент із Су-24: союзники НАТО одноголосно підтримали право Туреччини на захист
13:17, 30 листопада 2015Світ
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Генсек НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що всі союзники повністю підтримують право Туреччини на захист свого повітряного простору.
REUTERS
Про це він заявив, коментуючи інцидент зі збитим російським Су-24, повідомляє Reuters.
Він також зазначив, що інцидент з Су-24 підтверджує важливість створення механізмів для запобігання ескалації з РФ.
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Як повідомляв УНІАН, російський бомбардувальник Су-24 був збитий турецькими військовими 24 листопада в районі турецько-сирійського кордону. Туреччина стверджує, що літак незаконно порушив її повітряний простір, Росія наполягає, що він перебував у небі над Сирією.
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