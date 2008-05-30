Гриценко: ГПУ не реагує на порушення законів чиновниками Секретаріату

Народний депутат України, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що нинішня влада вибірково застосовує норми закони щодо громадян і політиків.

Про це він заявив в інтерв`ю кореспондентові УНІАН, коментуючи порушення кримінальної справ щодо міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

«Кожний громадянин повинен відповідати за свої дії відповідно до закону, і гасло «закон один для всіх» має стати нормою життя», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Проте у випадку з ЛУЦЕНКОМ І ЖВАНІЄЮ для всіх очевидною є вибірковість застосування закону щодо людей, які з якихось причин стали неугодними Президентові і його Секретаріату. І це дуже небезпечна тенденція», - відзначив депутат.

За його словами, на превеликий жаль ні Президент, ні Генеральна прокуратура України не реагують на ті порушення законів, які мають набагато більше небезпечних наслідків для країни, зокрема ті, що здійснюються «чиновниками того самого Секретаріату Президента».