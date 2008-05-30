Ющенко розробив для Тимошенко сценарій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на сьогоднішньому засіданні РНБО окреслив для уряду сценарій економічних пропозицій для подолання кризи на внутрішньому ринку в провідних галузях економіки і сфері державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на брифінгу після засідання РНБО повідомила секретар ради Раїса БОГАТИРЬОВА.

«Було засвідчено, що сьогодні в країні є дуже великий ресурс високоінтелектуальних управлінських і політичних можливостей, щоб допомогти уряду, а в деяких випадках – зобов`язати його перейти до програм системних інноваційних реформ в усіх спектрах, які стосуються національної безпеки і оборони України», - сказала вона.