Київський тервиборчком остаточно порахував голоси кандидатів у мери

За остаточними даними Київської міської територіальної виборчої комісії, на виборах міського голови столиці переміг Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосували 431 тис. 561 виборець.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол про результати виборів було підписано в КМТВК сьогодні о 20.15.

Протокол підписали усі члени КМТВК, повідомила голова комісії Галина БІЛИК.

Згідно з документом, за кандидата на посаду мера Києва від Блок Юлії Тимошенко Олександра ТУРЧИНОВА проголосували 218 тис. 670 виборців, за лідера блоку свого імені Віталія КЛИЧКА – 205 тис. 316 киян.

Не підтримали жодного кандидата 48 тис. 605 виборців, що взяли участь у голосуванні.

Вже сьогодні повинні бути підраховані остаточні результати голосування до Київської міської ради.

Довідка УНІАН. На попередніх виборах мера столиці, що відбулися 26 березня 2006 р., за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували 457 тис. 887 виборців, за В.КЛИЧКА – 341 тис. 249 виборців. О.ТУРЧИНОВ тоді не балотувався на посаду Київського міського голови.

Явка виборців на дільниці 26 березня становила 67,13%, цього року 53,39%.