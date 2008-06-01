Регіонали знову вийшли на ”полювання” за 300 мандатами

Партія регіонів визначить своїх політичних партнерів за наслідками обговорення депутатами проекту нової Конституції України, підготовленої «регіоналами». Про це заявив заступник голови Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в Донецьку на брифінгу після XVIII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів, Б.КОЛЕСНИКОВ повідомив, що ПР розраховує на власні сили.

"Для того, щоб Партія регіонів не шукала партнерів, необхідно, щоб у неї було 300 депутатських мандатів. Звичайно, партнери будуть, коли буде завеоршено текст Основного закону. Ми розішлемо, згідно законодавству, варіант Конституції всім 450 народним депутатам і Президенту України для обговорення", - пояснив він і додав: "І після цього буде видно – хто партнер".