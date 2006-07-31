Мороз: під житло депутатам треба збудувати окремий будинок

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ виступає за надання народним депутатам України лише службового житла у тимчасове користування. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, треба внести зміни до закону про статус народного депутата, відповідно до якого надавати житло парламентаріям у службове користування на термін їхніх депутатських повноважень. О.МОРОЗ зазначив, що треба збудувати окремий будинок для депутатів, і зараз це питання вирішується.

Він також додав, що такою є загальносвітова практика.

Спікер також спростував звинувачення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про виділення коштів на придбання нових меблів у кабінет голови Верховної Ради України. О.МОРОЗ зазначив, що кошторис ВР готувався депутатами минулого скликання і «робити мені закиди зовсім недоречно».

Він зауважив, що і декілька мільйонів коштів, про які йшлося, виділені не на меблі для голови ВРУ, а на підставі заяв усіх народних депутатів, поданих на задоволення їхніх службових потреб під час роботи в парламенті. При цьому О.МОРОЗ додав, що найбільше таких заяв надійшло саме від депутатів фракції БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вона "отримала довідку, що депутати, зокрема, від Партії регіонів, КПУ та СПУ вже розподіляють між собою квартири, пільги в комітетах". "Я знаю, що МОРОЗ виділив собі у кошторисі 2,5 мільйони на м`які меблі. Я не знаю, що це мають бути за меблі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Представник СПУ Іван БОКИЙ спростовував заяву про закупівлю в кабінет голови ВР меблів вартістю понад 2 млн. грн. І.БОКИЙ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО та представники БЮТ розгорнули наклепницьку кампанію проти О.МОРОЗА.