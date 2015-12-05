Криворізький міськвиборчком задовольнив скарги кандидата в мери Милобога - нардеп

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат Семен Семенченко.

"Міська виборча комісія Кривого Рогу прийняла рішення: задовольнити скарги Юрія Милобога; визнати грубими порушення з боку районних виборчих комісій; відкликати доручення та договори попередніх представників виборчкому в судах; відправити матеріали на встановлення законності дій голови виборчкому Гівеля на розгляд ЦВК", - йдеться в повідомленні.

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Також Семенченко зазначив, що дніпропетровський суд відхилив скаргу "Опозиційного блоку" на рішення виборчкому про розпуск районних виборчих комісій.

Кривой Рог. Мы ломим- гнутся рыги :)Городская избирательная комиссия Кривого Рога приняла решения:1) Удовлетворить ж... Posted by Семен Семенченко on Friday, December 4, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що активісти "взяли під охорону" будівлю мерії Кривого Рогу, зокрема кабінети оголошеного мером Юрія Вілкула і його заступників. "У приміщенні підтримується зразковий порядок. Активісти сприяють законним вимогам працівників поліції. Титушки опору не чинили. Зустрінемося на віче в 12:00 в неділю", - написав нардеп Семен Семенченко.