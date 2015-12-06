Тимошенко: "Батьківщина" не підтримає урядовий проект Податкового кодексу

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявила лідер фракції Юлія Тимошенко, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Тимошенко відзначила, що законопроектом пропонується радикальне підвищення податків для громадян та підприємств, що є "злочином проти українців".

Також нардеп розкритикувала збільшення оподаткування для малого та середнього бізнесу, фермерських господарств і громадян.

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"Податок на доходи фізичних осіб уряд планує підняти з 15% до 20%, а для підприємств податок на прибуток планує збільшити з 18% до 20", – заявила вона.

"Вони збільшують податки і заміняють доходи в бюджет від вмираючої економіки, заміщують величезними західними запозиченнями, перетворюючи Україну в «фінансового наркомана", – сказала лідер фракції "Батьківщина".

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Тимошенко зазначила, що депутати фракції підтримуватимуть проект Податкового кодексу, розроблений профільним комітетом, оскільки в документі пропонується "реальне зниження податків, дається можливість для роботи підприємств, а з людей знімаються зайві податки".

Як повідомляв УНІАН, податкова реформа є однією з ключових умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

На даний момент в Україні є два основних варіанти податкової реформи – від Міністерства фінансів та від депутатського корпусу. Проект, підготовлений парламентаріями, передбачає різке зниження податкових ставок і скасування деяких податків. Такі зміни, на думку фахівців, сформують дефіцит бюджету в розмірі не менш як 200 млрд грн.

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Проект податкової реформи від Мінфіну передбачає дефіцит бюджету в розмірі не більш як 60 млрд грн при загальному дефіциті бюджету, закладеному в проекті держкошторису країни на 2016 рік, у 83,7 млрд грн.

Крім того, за інформацією Мінфіну, саме їхній проект податкових змін є найприйнятнішим для МВФ.