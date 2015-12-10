Друг Путіна у Європарламенті прилетів до окупованого Криму

На анексований Росією півострів він вирушив через Москву, передає Радіо Польща.

«Дуже багато російських телеканалів звернулися до мене з проханням про інтерв'ю. Буде добре!» - написав політик у своєму Facebook.

Також він написав, що дуже добре був прийнятий у Сімферополі. "Прийом був дуже приємний. Завтра я зустрінуся з "владою", з представниками кримських татар і так далі. Проти мого візиту виступили кримські комуністи, які навіть хотіли влаштувати демонстрацію", - написав він.

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Януш Корвін-Мікке є консервативним лібералом.Його часто називають проросійським політиком. Він також відомий своїми скандальними висловлюваннями та вчинками.

Нагадаємо, під час дискусії в Європейському парламенті він назвав біженців з Близького Сходу "людським сміттям". Він також заявляв, що став євродепутатом, щоб "розвалити ЄС зсередини". У кінці жовтня 2015 року голова Європарламенту оштрафував Януша Корвіна-Мікке за нацистське привітання.