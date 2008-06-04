Огризко зобов'язаний радитися з Ющенком перш ніж з Тимошенко

Міністр закордонних справ має погоджувати з Президентом України кандидатури на посади своїх заступників до внесення відповідних подань до уряду.

Про це йдеться в указі глави Української держави Віктора ЮЩЕНКА, розміщеному на офіційному сайті Президента.

Указ встановлює, що кандидатури на посади першого заступника, заступника міністра закордонних справ України, керівника структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України, генерального консула, радника-посланника, радника дипломатичного представництва України в іноземній державі, при міжнародній організації, ректора, першого проректора, проректора Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України попередньо погоджуються в установленому порядку з Президентом України.

Крім того, матеріали щодо погодження кандидатур на посади першого заступника, заступника Міністра закордонних справ України подаються Президентові України міністром закордонних справ України до внесення Кабінетові міністрів України подань про призначення відповідних осіб на зазначені посади.

Указ видано з метою вдосконалення реалізації зовнішньої політики держави, поліпшення координації в цій сфері та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на главу Секретаріату Президента України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.