Депутати не підтримали ініціативу провести засідання Ради 17 грудня - Луценко
Луценко заявив, що весь наступний тиждень депутати в комітетах працюватимуть над проектом Податкового кодексу та бюджету.
Лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що депутати не підтримали його ініціативу щодо проведення 17 грудня позачергового засідання Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
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На запитання журналістів, чи збереться парламент у четвер, 17 грудня, на позачергове засідання, Луценко відповів: “Ні, такого рішення не прийнято. Я пропонував це, ми збирали підписи, але нас не підтримали, і тому наступний тиждень в комітетах працюємо над проектом Податкового кодексу та бюджету. І лише через тиждень повернемося до цього питання”.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко заявляв, що в парламенті зареєстровано проект постанови про проведення 17 грудня позачергового засідання для розгляду змін до Податкового кодексу та проекту держбюджету на 2016 рік.