Порошенко повинен прокоментувати витівку свого депутата Барни - експерт

Про це заявив директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

"Ще за кілька хвилин до того, як депутат Барна з БПП взяв свій букет і попрямував до парламентської трибуни, в залі почалося якесь хвилювання, і журналісти в ложі преси пожвавилися приблизно в цей же час", - зазначив він.

"Тобто це не був чистий експромт чи якийсь вибух емоцій – очевидно, що все готувалося заздалегідь", - наголосив Миселюк.

На його думку, сама витівка депутата Барни і бійка, яка після неї відбулася, затьмарила виступ глави уряду.

"Емоційний вибух абсолютно перебив зважений і ретельно вибудуваний виступ Арсенія Яценюка", - зазначив Андрій Миселюк.

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Він вважає, що президент Петро Порошенко повинен відреагувати на витівку свого депутата.

"Звичайно ж, з точки зору політичної відповідальності було б цілком логічно, щоб президент висловився щодо цього й дав оцінку діям депутата Барни, який вчинив цю потворну витівку і фактично зірвав звіт голови Кабміну", - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Яценюка депутат Олег Барна з фракції «Блок Петра Порошенко», що збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і поклав букет червоних троянд, перев'язаний чорною жалобною стрічкою. Після цього Барна виніс Яценюка з трибуни. До Барни підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і стали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати від БПП.

Після інциденту лідер фракції БПП Юрій Луценко попросив вибачення від імені фракції за інцидент з Барною.

Пізніше стало відомо, що Барну з фракції виключили.