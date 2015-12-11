Кабмін про напад Барни на Яценюка: це грає на руку Кремлю (документ)

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві членів Кабінету міністрів України.

Як повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, сьогодні під час позачергового засідання уряду міністри уряду повідомили прем’єра про ухвалену ними заяву.

«Ми вважаємо, що те, що сталося у Верховній Раді, безумовно, грає на руку Кремлю та стає знаряддям в інформаційній війні російських окупантів і пропагандистів проти нашої країни», - наголошують члени уряду.

Водночас, йдеться в документі, «інцидент, який стався, є не лише зухвальством однієї особи, а прямим наслідком антиурядової кампанії, яку спостерігаємо вже впродовж тривалого часу».

«У зв’язку з цим ми закликаємо парламентську коаліцію до усвідомлення національної відповідальності, а також до недопущення дій, які здатні зруйнувати крихку політичну стабільність в країні. Як би не було важко сьогодні втілювати реформи та крок за кроком відроджувати українську економіку, уряд працює як одна команда та підтримує дії прем'єр-міністра України», - наголошується у заяві членів уряду.

Читайте такожПосол Британії про інцидент у парламенті: сподіваюся, квіти й обійми не завадять роботі Ради

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Яценюка депутат Олег Барна з фракції «Блок Петра Порошенка», що збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і поклав букет червоних троянд, перев'язаний чорною жалобною стрічкою. Після цього Барна виніс Яценюка з трибуни. До Барни підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і стали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати від БПП.

Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу у зв'язку із сьогоднішнім інцидентом на засіданні парламенту.

Разом з тим Барна заявив, що сам вийшов з лав фракції «БПП».

Члени Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту прийняли рішення рекомендувати ВР позбавити Барну права брати участь у 5 пленарних засіданнях за інцидент з Яценюком і провокацію бійки між депутатами.

Президент заявив, що підтримує рішення фракції "БПП" про виключення Барни.