Виступ Яценюка та чергова масова бійка в Раді (фоторепортаж)
12:53, 11 грудня 2015Політика
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Під час доповіді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у Верховній Раді сталася бійка між депутатами "БПП" і "Народного фронту".
У Раді сталася бійка / Фото УНІАН
Нагадаємо, бійка почалася після того, як депутат Олег Барна з фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри до уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс з-за трибуни.
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