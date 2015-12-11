Виступ Яценюка та чергова масова бійка в Раді (фоторепортаж)

Нагадаємо, бійка почалася після того, як депутат Олег Барна з фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри до уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс з-за трибуни.