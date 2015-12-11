У "Народному фронті" переконані, що вчинок Барни є неприпустимим для європейського парламентаризму

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народного фронту», про це йдеться у заяві фракції.

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«Звіт уряду перервав дикунський вчинок депутата від "Блоку Петра Порошенка" Барни. Нам складно знайти адекватне пояснення для таких дій парламентарыя. Разом з тим, ми висловлюємо свою переконаність у тому, що проступок члена фракції БПП став агресивним наслідком масштабної і цілеспрямованої антиурядової кампанії, яка загрожує дестабілізацією усієї держави в історично відповідальний момент», - йдеться у заяві фракції.

У ній також наголошується на тому, що прем’єр-міністр і фракція "Народного фронту" послідовно декларують спрямованість на продуктивну і командну роботу коаліції "Європейська Україна". «Ми переконані, що сьогодні це єдиний шанс вберегти державу в умовах зовнішньої агресії з боку Росії та інших викликів для України. Звертаємося до усіх учасників політичного процесу, а особливо до окремих партнерів по коаліції, з вимогою проявити державницьке мислення, припинити популістську антиурядову кампанію й спрямувати усю свою енергію на спільне вирішення проблем, які постали перед Україною», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка Барна, який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і подав Яценюку букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати з «БПП».

Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу у зв'язку із сьогоднішнім інцидентом на засіданні парламенту.

Разом з тим Барна заявив, що сам вийшов з лав фракції «БПП».

Члени Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту прийняли рішення рекомендувати ВР позбавити Барну права брати участь у 5 пленарних засіданнях за інцидент з Яценюком і провокацію бійки між депутатами.

Президент заявив, що підтримує рішення фракції "БПП" про виключення Барни.