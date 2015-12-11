Радбез ООН проводить засідання щодо України (подію завершено)

У Нью-Йорку проходить засідання Ради безпеки ООН щодо України.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Україну обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки. «За» проголосували 177 країн.

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