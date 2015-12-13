У Кривому Розі люди вийшли на віче

Люди зібралися на площі, аби підтримати партію "Самопоміч", що за офіційними результатами восени програла місцеві вибори в місті, передає Громадське.TV.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними результатами другого туру виборів мера Кривого Рогу, міським головою 15 листопада був обраний представник "Опозиційного блоку", чинний міський голова Юрій Вілкул, який отримав 89 209 голосів виборців. Його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог отримав 88 457 голосів.

За заявою представників "Самопомочі" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення) за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів мера Кривого Рогу.

При цьому голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у ЦВК немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу щодо встановлення результатів виборів мера.

26 листопада Верховна Рада створила ТСК з перевірки порушень під час виборів Криворізького міського голови.

7 грудня Криворізький міськвиборчком прийняв рішення звернутися до парламенту з проханням про призначення нових виборів мера міста.