БПП підтримає призначення перевиборів мера Кривого Рогу
Перший заступник лідера фракції "Блока Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявляє, що його фракція підтримає призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу Дніпропетровської області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.
«У нас відбулося спільне засідання нашої фракції з фракцією «Самопоміч». Ми проголосували на фракції, що ми будемо підтримувати дострокові вибори у Кривому Розі. Зараз, наскільки я розумію, йде рада коаліції і йде дискусія, чи це буде закон, чи це буде постанова», - сказав Кононенко.
На питання, чи відбудеться голосування щодо Кривого Рогу сьогодні, депутат відповів, що має відбутися засідання комітету, а рада коаліції має визначитися щодо форми - це повинен бути закон чи постанова.
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«Тому що є різні позиції. Одна з позицій - що закон не є конституційним, хоча у нас є прецедент - в 2008 році відбулися дострокові вибори (в Києві - УНІАН). Але тоді, по-перше, була заява пана Черновецького. По-друге, була постанова», - сказав Кононенко.
Він додав, що є також питання виконання обов'язків чинним міським головою, оскільки незалежно від того, «ми визнаємо, чи не визнаємо результати цих виборів, пан Вілкул - попередній мер - він є чинним мером».
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Нагадаємо, раніше в середу в парламент був внесений законопроект про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу на 27 березня 2016 року.
Пізніше один з основних ініціаторів такого рішення Єгор Соболєв заявив, що його фракція "Самопоміч" відмовляється голосувати в Раді до того, як буде вирішене питання про перевибори мера Кривого Рогу. Він звинуватив фракцію БПП в тому, що через неї вирішення питання зривається, а без її згоди воно рішення ВР не може бути прийняте.