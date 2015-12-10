БПП підтримає призначення перевиборів мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

«У нас відбулося спільне засідання нашої фракції з фракцією «Самопоміч». Ми проголосували на фракції, що ми будемо підтримувати дострокові вибори у Кривому Розі. Зараз, наскільки я розумію, йде рада коаліції і йде дискусія, чи це буде закон, чи це буде постанова», - сказав Кононенко.

На питання, чи відбудеться голосування щодо Кривого Рогу сьогодні, депутат відповів, що має відбутися засідання комітету, а рада коаліції має визначитися щодо форми - це повинен бути закон чи постанова.

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«Тому що є різні позиції. Одна з позицій - що закон не є конституційним, хоча у нас є прецедент - в 2008 році відбулися дострокові вибори (в Києві - УНІАН). Але тоді, по-перше, була заява пана Черновецького. По-друге, була постанова», - сказав Кононенко.

Він додав, що є також питання виконання обов'язків чинним міським головою, оскільки незалежно від того, «ми визнаємо, чи не визнаємо результати цих виборів, пан Вілкул - попередній мер - він є чинним мером».

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Нагадаємо, раніше в середу в парламент був внесений законопроект про призначення позачергових виборів мера Кривого Рогу на 27 березня 2016 року.

Пізніше один з основних ініціаторів такого рішення Єгор Соболєв заявив, що його фракція "Самопоміч" відмовляється голосувати в Раді до того, як буде вирішене питання про перевибори мера Кривого Рогу. Він звинуватив фракцію БПП в тому, що через неї вирішення питання зривається, а без її згоди воно рішення ВР не може бути прийняте.