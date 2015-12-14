Cуд задовольнив позов Коломойського до Саакашвілі та Одеської ОДА (документ)
21:06, 14 грудня 2015Політика
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Сьогодні, 14 грудня 2015 року, Подільський районний суд міста Києва у повному обсязі задовольнив позов Ігоря Коломойського до Міхеіла Саакашвілі та Одеської обласної державної адміністрації.
Міхеіл Саакашвілі / УНІАН
Як повідомив представник Iгора Коломойського Вадим Шевцов, "суд визнав недостовірною та такою, що в повному обсязі не відповідає дійсності" інформацію, поширену Саакашвілі 19 липня 2015 р. в ефірі телеканалу “Студія 1+1” у програмі телевізійної служби новин «ТСН.Тиждень», в якій Саакашвілі звинуватив Коломойського в контрабанді та ухиленні від сплати податків.
Також суд зобов’язав у Телевізійній службі новин «Студії 1+1» спростувати дану недостовірну інформацію та зачитати в ефірі резолютивну частину рішення суду.
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