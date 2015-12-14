Терещук не отримував жодних офіційних документів щодо свого звільнення

Про це він заявив УНІАН, коментуючи відповідні заяви керівників МВС, включаючи Арсена Авакова.

"Наскільки я знаю, мова йде не про звільнення, а про скорочення. При цьому, жодних офіційних документів мені ніхто не надавав і я їх не підписував", - зазначив Терещук.

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Відповідаючи на запитання, що інформацію про звільнення Терещука з посади очільника столичного главку поліції оприлюднив на своєму Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Терещук сказав: "я не можу коментувати те, що там написано, оскільки не маю офіційних документів".

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про звільнення начальника Головного управління Національної поліції у Києві Олександра Терещука.