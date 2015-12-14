Начальник поліції Києва Терещук звільнений - Аваков

21:28, 14 грудня 2015
Політика
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про звільнення начальника Головного управління Національної поліції у Києві Олександра Терещука.

Фото УНИАН

Про це міністр повідомив у своєму "Твіттері".

"Начальник Київської поліції генерал Терещук звільнений від посади. Як і кілька високопоставлених співробітників Київського главку", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, раніше в понеділок з проханням звільнити Терещука звернулася до Авакова голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе.

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