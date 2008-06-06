Яценюк: по Семенюк таємниця дуже цікава

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк допускає, що в разі, якщо парламенту не вдасться звільнити Валентину Семенюк її функції має виконувати призначений Кабміном виконувач обов’язків.

Про це він заявив в ефірі програми "Я так думаю" у четвер.

"Це питання не юридичне і не економічне. А класичне політичне питання, хто контролюватиме фінансові потоки і державне майно", - зазначив він.

"Дійсно, Семенюк треба викликати в парламент. Така вимога закону. Дійсно, вона повинна прозвітувати. Бо якщо цього не зробити, то завтра буде рішення суду, яке скасує постанову Верховної Ради. І ми знову створимо політичну колізію", - наголосив Яценюк.

За його словами, наразі по Семенюк "таємниця дуже цікава".

"Наразі дві інформації. Перша, що вона на обслідуванні за кордоном, на лікарняному. Друга – що вона при цьому ще й у відпустці", - розповів Яценюк.

На зауваження, що Семенюк може бути на лікарняному і півроку, голова ВР відповів, що як тимчасовий варіант "нехай Кабмін покладає виконання обов’язків на іншу особу, і нема проблем".

Українська правда