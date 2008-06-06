У Севастополі стартує черговий етап громадянської акції "УКРАЇНА - НАТО - ТАК!"

6 червня у м. Севастополі стартує черговий етап всеукраїнської громадянської акції "УКРАЇНА - НАТО - ТАК!" за участю представників національно-патріотичних об`єднань та місцевих жителів. Об 11 годині у центрі міста планується проведення мітингу під гаслами на підтримку вступу України до Північно-Атлантичного альянсу: "Севастополь за НАТО!", "НАТО- ТАК!", "Європейські стандарти - через НАТО!", " Ми за міцну Україну!", " Ми за євроатлантичний вибір!" тощо.