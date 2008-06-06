БАЛОГА НІЧОГО НЕ ЧУВ ПРО РОЗВАЛ КОАЛІЦІЇ

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА наголошує, що для припинення існування коаліції потрібне рішення фракції про вихід з неї.

Як передає кореспондент УНІАН, у інтерв’ю журналістам В.БАЛОГА зазначив, що нічого не чув про розвал коаліції. «Для того, щоб розвалилась коаліція потрібно зібрати фракцію, і фракція має більшістю голосів прийняти рішення про те, що вона виходить з коаліції», - сказав глава Секретаріату Президента.

Відповідаючи на запитання, чи справді він виступає ініціатором створення широкої коаліції, В.БАЛОГА зазначив, що з огляду на необхідність внесення змін до Конституції, виходячи з інтересів суспільства, а не особистих, то для їх підтримки необхідно 450 голосів.

«Якщо ми говоримо про Конституцію, то вона має бути ухвалена в парламенті 450 голосами, тобто це має влаштувати і Президента, і прем’єра, і всі політичні сили. То це є широка коаліція чи вузьке бачення?», - запитав В.БАЛОГА.