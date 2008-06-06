Єдиний Центр має намір зруйнувати двовимірність в Україні (доповнена)

У Тернополі вчора відбулась перша регіональна партійна конференція політичної партії “Єдиний Центр”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на конференції були сформовані керівні органи партії на обласному рівні і розпочато роботу над формуванням районних партійних осередків.

Головою Тернопільської обласної організації “Єдиного Центру” обрано депутата міськради від Блоку Юлії Тимошенко Сергія ТАРАШЕВСЬКОГО. Також було обрано політраду, контрольно-ревізійну комісію і 77 делегатів на партійний з`їзд.

“Єдиний центр” прагне об`єднати тих людей, які давно відчувають необхідність спільних зусиль задля подолання хаосу в державі. Наша мета – зібрати найбільш авторитетних, відповідальних і патріотичних громадян, а не якомога швидше набрати велику кількість людей», - зазначив у своєму виступі член президії “Єдиного Центру” Михайло ПОЛЯНЧИЧ. За його словами, “Єдиний Центр” обов’язково базуватиметься на ідеології та стане однією з небагатьох справді ідеологічних партій.

У свою чергу, С.ТАРАШЕВСЬКИЙ наголосив, що суспільству потрібна політична сила, яка зможе налагодити постійну взаємодію зі своїми структурними частинами в областях та містах, та через це підтримувати постійний живий зв`язок з громадянами країни. Лише це зможе подолати роз`єднаність суспільства по лінії "народ-влада" і зруйнувати двовимірність життя України – існування на межі виживання для народу та розкошування для можновладців.

“Необхідно посилити вплив кожного громадянина на політичні процеси, які відбуваються в Україні, вибудовувати політику знизу догори, а не навпаки. Налагодження дієвого громадського контролю за діями органів виконавчої влади і місцевого самоврядування стане протидією безвідповідальності, зловживанням і корупції серед державних службовців”, - підкреслив С.ТАРАШЕВСЬКИЙ.