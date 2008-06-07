Турчинов називає компанію Vancо Prykerchenska підставною

Компанія Vancо Prykerchenska є «підставною компанією, за якою ховалися конкретні інтереси конкретних корпоративних груп». Про це заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, коментуючи ситуацію навколо тендера на розробку надр Чорноморського шельфу.

«Зрозуміло, що розрахунок був на те, що влада (уряд ЯНУКОВИЧА) не зміниться, й домовленість, що існувала на рівні не тільки тодішнього Кабміну, а й секретаріату президента, буде реалізовано. Тобто ніхто з них не розраховував, що влада в країні поміняється й, більш того, прийдуть люди, готові захищати національні інтереси», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він також звернув увагу на те, що Vancо Prykerchenska Ltd. — це офшорна компанія, зареєстрована на Віргінських островах.

«Напевно, ви знаєте, що офшорні компанії зазвичай приховують своїх реальних акціонерів і власників. Можу сказати, що на сьогоднішній день ніяких матеріалів щодо цього (компанією Vancо Prykerchenska Ltd.) не надано», - повідомив О.ТУРЧИНОВ.

При цьому віце-прем’єр наголосив, що уряд України не має претензій до американської сторони — компанії Vanco Energy.

«У нас немає і не може бути претензій до американської сторони, тому що сьогодні ми маємо справу з офшорною компанією. І у цієї офшорної компанії немає ніяких прав на Прикерченську ділянку шельфу Чорного моря», - переконаний О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.