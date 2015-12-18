Гройсман: Росія не зробила нічого для відновлення її повноважень в ПАРЄ

Про це йшлося в ході телефонної розмови голови Ради та президента ПАРЄ Анн Брассер, повідомляється на сайті ВР.

Наголошується, що сторони обговорили підготовку до січневої сесії ПАРЄ.

Так, голова Верховної Ради наголосив на необхідності подальшого обмеження повноважень делегації Російської Федерації у ПАРЄ зважаючи на продовження російської агресії проти України та відсутність будь-якого прогресу у виконанні Росією вимог численних рішень і резолюцій Комітету міністрів ПАРЄ.

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Як повідомлялося, в квітні 2014 року через анексію Криму і підтримку Росією бойовиків на Донбасі російську делегацію в ПАРЄ позбавили права голосу, права брати участь у засіданнях статутних органів та моніторинговій діяльності Асамблеї.

У червні цього року ПАРЄ продовжила санкції проти делегації Росії до січня 2016 року.

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