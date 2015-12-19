Чернівецька міськрада висловила недовіру прем’єр-міністру Яценюку
Депутати Чернівецької міської ради напередодні під час сесії ухвалили рішення щодо звернення до президента і Верховної Ради про недовіру уряду та відставку прем’єр-міністра Арсенія Яценюка
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримав 31 депутат.
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«Результатами діяльності уряду на чолі з його головою Арсенієм Яценюком, який прийшов до влади на крові героїв Революції гідності та російсько-української війни, стало зростання комунальних тарифів, урізання соціальних стандартів, свавілля каральних органів, переслідування політичних опонентів»,- йдеться у документі.
Ініціатором звернення щодо недовіри уряду й відставки прем’єр-міністра став депутат від ВО «Свобода» Андрій Ілюк.
«Вони ігнорують факти корупції та не вживають заходів у зв'язку із завданими державі збитками. Кримінальні провадження не доводять до суду. Депутати Чернівецької міської ради закликають президента України розглянути питання відповідальності та відставки уряду Яценюка», - зазначено у тексті рішення.
Контроль за його виконанням покладено на міського голову Олексія Каспрука.
Довідка УНІАН. Чернівецька міська рада 7-го скликання налічує 42 депутати: партія «Рідне місто» має 10 депутатів, БПП «Солідарність» - 9 депутатів, ВО «Батьківщина» - 7, Самопоміч – 6, Народний контроль та ВО «Свобода» - по 5 депутатів.