В Україні створять Бюро протидії гібридній війні
До фінансування бюро планують залучати кошти іноземних посольств і Північноатлантичного альянсу.
В Україні буде створено Бюро протидії гібридній війні.
Про це політтехнолог Тарас Березовець заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
«Ми довгий час чекали допомоги з боку держави, для того щоб протидіяти інформаційній війні. Ми бачимо, що такі зусилля докладаються, але їх або недостатньо, або вони абсолютно неефективні.
Тому ідея дуже проста: об'єднати зусилля неурядових організацій і створити консорціум декількох центрів. Поки таких центрів два, які погодилися заснувати подібне бюро. Але ми плануємо, що до цієї діяльності приєднаються інші організації. Зараз основний фокус буде сконцентрований на Донбасі і в Криму», - зазначив Березовець.
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За його словами, до фінансування бюро планується залучати кошти іноземних посольств і Північноатлантичного альянсу.