Тимошенко піде на президентські вибори - радник прем’єра

"Наступні вибори для України будуть президентські. І, повірте мені, нових імен там не буде - лише Янукович, Ющенко і Тимошенко", - заявив 8 червня, під час зустрічі з виборцями у Львові народний депутат України від БЮТ, радник прем’єр-міністра України з енергетичних питань Олекса Гудима.

За словами нардепа, під час президентських виборів він особисто буде довіреною особою Юлії Тимошенко. "І я буду сюди до вас приходити і агітувати за Тимошенко", - додав він.

Олекса Гудима наголосив, що близько 20% українських виборців бачать президентом Януковича, ще стільки ж - Тимошенко, а от повторного президентства Ющенка наразі хоче лише 7% виборців.

Zaxid.net