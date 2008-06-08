Тимошенко піде на президентські вибори - радник прем’єра
21:33, 08 червня 2008Політика
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Гудима зустрічався з виборцями
|Юлія Тимошенко на засіданні ВР. Київ, 3 червня
За словами нардепа, під час президентських виборів він особисто буде довіреною особою Юлії Тимошенко. "І я буду сюди до вас приходити і агітувати за Тимошенко", - додав він.
Олекса Гудима наголосив, що близько 20% українських виборців бачать президентом Януковича, ще стільки ж - Тимошенко, а от повторного президентства Ющенка наразі хоче лише 7% виборців.
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