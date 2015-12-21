Порошенко: Санкції проти Росії є ключовим елементом Мінських домовленостей

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

«Санкції є ключовим елементом Мінських угод», - сказав він.

За словами Порошенка, ці угоди – це формат світової глобальної коаліції на підтримку України, як мотивація для країни-агресора безумовно виконати всі без винятку положення цих угод, починаючи від припинення вогню і завершуючи виведенням окупаційних військ з нашої території та повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою кордону.

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«Починаючи зі звільнення заручників, включаючи Савченко, Сенцова та інших, і завершуючи політичними процесами щодо повернення українського суверенітету над окупованими територіями. Якщо цього не робиться – то санкції», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз 18 грудня продовжив економічні санкції проти РФ ще на шість місяців. На підтримку цього кроку висловилися всі 28 держав ЄС. Рішення ЄС набуде чинності після 31 грудня 2016 року. Торговельні та інвестиційні обмеження з Росії знімуть, лише якщо Москва повністю виконає умови Мінських угод про врегулювання конфлікту в Україні.