Клімкін про бюджет МЗС на 2016 рік: передбачена недостатня сума
У проекті державного бюджету на 2016 рік передбачена недостатня сума для діяльності українського зовнішньополітичного відомства.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.
Читайте такожКлімкін: Консультації з Росією щодо ЗВТ Україна-ЄС стають усе більш сюрреалістичними"Про бюджет МЗС на 2016, в якому нам дають 67% від мінімальної потреби: а вас влаштує 67% санкцій проти Росії, 67% безвізового режиму... 67% ЗВТ з ЄС, 67% роботи в РБ ООН і 67% просування України у світі? Нас це не влаштує. І не вірте дурницям тих, кого це влаштовує", - заявив Клімкін.
1/2 Про бюджет МЗС на 2016, в якому нам дають 67% від мінімальної потреби: а вас влаштує 67% санкцій проти Росії, 67% безвізового режиму...
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 21, 2015
2/2 ...67% ЗВТ з ЄС, 67% роботи в РБ ООН і 67% просування України у світі? Нас це не влаштує. І не вірте дурницям тих, кого це влаштовує.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 21, 2015