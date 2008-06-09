У БЮТ заявляють, що Черновецький, Литвин і ГАК використали злочинні схеми

Народний депутат України Володимир БОНДАРЕНКО (фракція БЮТ) заявляє, що на виборах у Києві була випробувана схема можливої фальсифікації виборів Президента України.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему “Як купувалися і продавалися результати виборів у Київраду”.

“Можна сьогодні констатувати, що в Києві випробувана схема можливої фальсифікації виборів Президента України на майбутніх виборах”, - зазначив В.БОНДАРЕНКО.

За словами народного депутата, фальсифікації на виборах у столиці 25 травня, здійснювалися з використанням “дуже серйозних технічних засобів”, зокрема, мобільних телефонів. Крім того, їх здійсненню сприяла наявність малозабезпечених верств, зокрема, студентів та пенсіонерів.

В.БОНДАРЕНКО розказав про “схему”, використання якої, на його думку, дозволило потрапити до Київради Громадському активу Києва. За словами депутата, про цю технологію повідомив її безпосередній учасник – так званий “тисячник”, який працював зі “своєю” тисячею виборців, котрі погодилися підтримати згадану політичну силу за винагороду. За даними В.БОНДАРЕНКА, цими виборцями були переважно мешканці студентських гуртожитків.

“Тисячник”, зокрема, передав представникам БЮТ фотоматеріали, які стосуються його “роботи”.

“Ми маємо наявні 595 фотоматеріалів першої сторінки паспорта громадян, які голосували за гроші. Ось ці пачки ми можемо вам показати. Тут фотографії громадянина і бюлетень поряд... Паспорт реальної людини, яка живе за реальною адресою, і паралельно – бюлетень, в якому проти ГАК стоїть відмітка “за”, - прокоментував ці матеріали В.БОНДАРЕНКО.

За його словами, якщо ГАК працював з молоддю, то “ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ це саме зробив з старшими людьми”. Крім того, вважає народний депутат, фальсифікації за дещо іншими схемами здійснювали і представники Блоку Литвина.

“Безумовно результатом цієї прес-конференції буде звернення БЮТ до суду і до адміністративних органів, в тому числі – до прокуратури, до СБУ, бо це є дії, які загрожують національній безпеці України”, - сказав В.БОНДАРЕНКО.