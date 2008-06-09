Ющенко разкритикував Тимошенко через аварію на шахті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний безвідповідальною позицією Кабінету міністрів щодо розробки Державної стратегії розвитку вугільної галузі для запобігання аварій на шахтах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Також Президент України закликає уряд вжити всіх заходів, мобілізувавши фінансові та технічні ресурси для порятунку життів шахтарів копальні імені Карла Маркса, де 8 червня сталася аварія.

На думку Президента, в цій аварії “відбилися всі основні проблеми вугільної галузі, які не вирішуються впродовж років”.

І.ВАННИКОВА нагадала, що В.ЮЩЕНКО неодноразово наголошував на необхідності прийняття урядом програми розвитку вугільної галузі.

«Однак главу держави непокоїть безвідповідальна позиція Кабінету міністрів у цьому питанні, оскільки стан вугільної галузі дедалі погіршується, професія шахтаря стає смертельно небезпечною справою, а Державної стратегії розвитку вугільної галузі досі немає», - зауважила прес-секретар Президента.

Вона підкреслила, що особливу занепокоєність у Президента викликала інформація про те, що роботу шахти, на якій сталась аварія, було заборонено за рішенням Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Таким чином, шахтарі були змушені видобувати вугілля в закритій для роботи шахті у порушення будь-яких правил безпеки та норм трудового законодавства.

І.ВАННИКОВА поінформувала, що глава держави направив лист до прем’єр-міністра, у якому висловлює свою позицію щодо необхідності створення урядової комісії з метою розслідування причин аварії та надання допомоги потерпілим.

Президент також висловлюється за розробку і затвердження комплексного плану заходів з ліквідації аварії на шахті. В.ЮЩЕНКО переконаний, що за результатами розслідування причин аварії винні особи мають бути притягнуті до відповідальності.

Президент зобов’язав уряд доповісти йому про проведену роботу у тижневий термін, який відраховується від 8 червня.