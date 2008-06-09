Яценюк завтра спробує побачитися з Ющенком та Тимошенко

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має намір завтра зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністр України Юлією ТИМОШЕНКО для обговорення політичної ситуації в країні.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Афінах, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи відбудуться найближчим часом консультації для вирішення ситуації, що склалась.

«Завтра буду намагатися зустрітися з усіма учасниками процесу», - сказав голова ВР.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, це потрібно зробити, аби наступного тижня парламент мав змогу працювати у нормальному режимі.

Водночас, на думку голови ВР, мова має йти саме про зустріч ключових державних осіб, оскільки лише на рівні ради коаліції це питання не вирішиться.