Литвин вважає, що Огризко "не одним Голодомором має займатися"

Голова фракції Блоку Литвина, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН переконаний, що жодних практичних дій з перегляду Договору про дружбу, партнерство і співробітництво між Україною та Російською Федерацією не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях. (Термін дії цього Договору закінчується через рік – УНІАН).

«Я переконаний, що жодних практичних дій з перегляду українсько-російського договору не буде, і він автоматично буде продовжений ще на 10 років», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, українські політики «мають знайти іншу роботу, аніж дратувати своїми заявами Росію».

«Нам потрібно мати єдину позицію щодо зовнішніх наскоків на нашу територіальну цілісність. А то якщо ЛУЖКОВ щось заявляє, то наше МЗС робить заяви у відповідь. А якщо такі заяви з територіальними претензіями робить Президент Румунії БЕСЕСКУ, то наше МЗС – ні пари з вуст. Тому ми - за заслуховування МЗС в парламенті. Бо не одним Голодомором воно має займатися», – зазначив екс-голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Держдума РФ прийняла постанову, у якій пропонує керівництву Росії у разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство і розглянути питання про вихід Росії з цього документа.