Чубаров закликає РНБО запобігти "новій зраді" щодо електропостачання до окупованого Криму

Про це він заявив на засіданні Верховної Ради, передає кореспондент УНІАН.

Він закликав РНБО розглянути питання щодо раніше підписаних договорів на електропостачання до Криму та щодо ситуації, яка очікується з 1 січня 2016 року.

Він наголосив, що в нього є два екземпляри договору про постачання електроенергії до анексованого Росією Криму.

За його словами, один з документів "підроблений", а в іншому в пункті 1.1 йдеться, що "ми поставляємо енергію до "кінцевого споживача Кримського федерального округу".

"Українські посадовці, які підписали цей документ, є злочинцями", - наголосив Чубаров. Він підкреслив, що договір діє до 1 січня 2016 року.

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Чубаров наголошує на необхідності зробити все для того, щоб попередити "нову зраду".

Будь-який договір, підписаний посадовцями з Москвою щодо електропостачання до окупованого Росією Криму, де не буде вказано що це є територія України, "буде просто зрадою позицій України, це буде державна зрада", наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що очолюване ним відомство працює над новим договором про постачання електроенергії в Крим і розглядає питання визначення юридичного статусу півострова в документі.

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При цьому він допустив, що в договорі після слова "Крим" у дужках буде зазначено "Україна".

Держкомпанія "Укренерго" 8 грудня підключила до роботи одну з чотирьох ЛЕП у напрямку анексованого Росією Криму.

29 листопада держкомпанія "Укренерго" відновила лінію електропередач 220 кВ "Каховська - Титан" і заявила про готовність відновити енергопостачання Криму впродовж кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.

6 грудня Чубаров заявив, що учасники блокади Криму дозволили частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ "Каховська - Титан".

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