Рада засвистала Соболєва через інцидент з гранатою
У цей час Єгор Соболєв з трибуни Верховної Ради пояснював свою вчорашню згадку про гранату при охороні парламенту.
Сьогодні під час засідання Ради лідер фракції БПП Юрій Луценко закликав народного депутата Єгора Соболєва вибачитися за інцидент із співробітниками Держохорони у понеділок.
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"Я просив би пана Соболєва уже тепер після позитивного голосування щодо Кривого Рогу вибачитися перед працівниками Верховної Ради за безпідставні і неприйнятні слова щодо охорони", - заявив Луценко, пише "Українська правда".
Він зазначив, що це прості люди, які отримують значно меншу зарплатню і виконують свою роботу.
Після цього трибуну зайняв Єгор Соболєв. Він подякував парламенту за рішення про призначення виборів у Кривому Розі, а також згадав свої заяви у понеділок.
"Вчорашні мої емоції обурення були пов’язані з тим, що жодна частина держави не могла дати цивілізований спокійний вихід для цих людей (жителів Кривого Рогу – ред.), - сказав Соболєв.
Він також заявив, що "нікому не погрожував гранатою".
У цей час у залі лунав свист та вигуки "Ганьба" на адресу Соболєва.
Нардеп заявив, що вже попросив вибачення у працівників Державної охорони.
"Я одразу після цієї історії прийшов до них і вибачився за свої емоції", - додав Соболєв.
Нагадаємо, у понеділок Соболєв намагався провести до будівлі Ради учасників мітингу за перевибори у Кривому Розі. "Відкрийте двері! Ви гранату хочете чи що? Відкрийте двері нах..й", — кричав він до охоронця Верховної Ради.