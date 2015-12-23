Рада засвистала Соболєва через інцидент з гранатою

Сьогодні під час засідання Ради лідер фракції БПП Юрій Луценко закликав народного депутата Єгора Соболєва вибачитися за інцидент із співробітниками Держохорони у понеділок.

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"Я просив би пана Соболєва уже тепер після позитивного голосування щодо Кривого Рогу вибачитися перед працівниками Верховної Ради за безпідставні і неприйнятні слова щодо охорони", - заявив Луценко, пише "Українська правда".

Він зазначив, що це прості люди, які отримують значно меншу зарплатню і виконують свою роботу.

Після цього трибуну зайняв Єгор Соболєв. Він подякував парламенту за рішення про призначення виборів у Кривому Розі, а також згадав свої заяви у понеділок.

"Вчорашні мої емоції обурення були пов’язані з тим, що жодна частина держави не могла дати цивілізований спокійний вихід для цих людей (жителів Кривого Рогу – ред.), - сказав Соболєв.

Він також заявив, що "нікому не погрожував гранатою".

У цей час у залі лунав свист та вигуки "Ганьба" на адресу Соболєва.

Нардеп заявив, що вже попросив вибачення у працівників Державної охорони.

"Я одразу після цієї історії прийшов до них і вибачився за свої емоції", - додав Соболєв.

Нагадаємо, у понеділок Соболєв намагався провести до будівлі Ради учасників мітингу за перевибори у Кривому Розі. "Відкрийте двері! Ви гранату хочете чи що? Відкрийте двері нах..й", — кричав він до охоронця Верховної Ради.