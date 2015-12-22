Єгор Соболєв пояснив своє нагадування охороні Ради про гранату

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв, який сьогодні брав участь у штовханині мітингарів та охорони Верховної ради біля дверей парламенту, прокоментував свою згадку про гранату.

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"Я, звісно, не погрожував гранатою, я говорив що таке ставлення до людей, як до скотів, до рабів, які мають мерзнути, це провокує насильство, це провокує насправді кров", - цитує депутата "Громадське Радіо".

За його словами, перепустки для людей були замовлені заздалегідь.

Нагадаємо, сьогодні Соболєв намагався провести до будівлі Ради учасників мітингу за перевибори у Кривому Розі. "Відкрийте двері! Ви гранату хочете чи що? Відкрийте двері нах..й", — кричав він до охоронця Верховної Ради.